Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên TP.HCM bị đâm tử vong: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tèo Em

Ngày 14.8, liên quan đến vụ án Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên TP.HCM bị đâm tử vong , nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đồng thời chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Tèo Em (45 tuổi, trú Q.7, TP.HMC) về tội “giết người”.

Theo KLĐT, từ đầu năm 2020, Nguyễn Văn Tèo Em là Phó ban quản lý chợ Kim Biên (P.13, Q.5). Thời gian này, Tèo Em thường xuyên bị bà Lâm Thị Tuyết Hồng (54 tuổi, ngụ TP.HCM, Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên ) phê bình trong các cuộc họp, nên nảy sinh mâu thuẫn trong công việc.

Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên bị đâm chết tại nơi làm việc

Đầu tháng 12.2020, Tèo Em mang 2 con dao đến phòng làm việc ở chợ Kim Biên để dành phục vụ ăn uống tại cơ quan. Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 4.12.2020, Tèo Em đến gặp bà Hồng tại phòng làm việc của bà Hồng để hỏi về việc có hoãn 1 cuộc họp phòng dịch Covid-19 hay không, bà Hồng trả lời “Đó là việc của tôi, không phải việc của anh”.

Sau câu trả lời đó, Tèo Em bức xúc quay trở về phòng lấy 2 con dao rồi quay trở lại đâm liên tục nhiều nhát khiến bà Hồng tử vong. Thời điểm này, bà T.T.T.T. (44 tuổi) nghe tiếng động lớn và tiếng la nên mở cửa phòng ra ngoài tìm hiểu thì gặp Tèo Em bước ra từ phòng riêng của bà H., trên tay còn cầm con dao.

Bà T. hoảng sợ đóng cửa lại, nhưng bị Tèo Em đẩy cửa xông vào đâm nhiều nhát trúng tay và trán bà T.

Lúc này, bà L.H.N.C đang làm việc gần đó thấy sự việc đã chạy đến can ngăn, đồng thời tri hô để bảo vệ chợ Kim Biên có mặt khống chế, đưa Tèo Em vào phòng bảo vệ và báo cho Công an P.13, Q.5, TP.HCM đến giải quyết. Vụ việc sau đó được Cơ quan CSĐT Công an Q.5 chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Nguyễn Văn Tèo Em khai nhận, do thường xuyên bị phê bình trước mọi người nên xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân, dẫn đễn vụ án mạng ngày 4.12.2020.