Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa luôn gần gũi bà con lối xóm

Theo dõi các kỳ họp Quốc hội qua phương tiện truyền thông, cử tri Hiếm cho biết đại biểu Nghĩa đã phát huy tốt vai trò đại biểu trên nghị trường, có nhiều thảo luận trong các phiên họp của Quốc hội; đồng thời gửi gắm đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp tục đóng góp cho đất nước, đáp lại những kỳ vọng của cử tri.

Thay mặt 3 người được giới thiệu ứng cử, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã lắng nghe, tiếp thu những đề nghị tâm huyết, mong muốn của cử tri; đồng thời khẳng định dù trúng cử hay không thì với trọng trách của mình cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết tiếp tục phấn đấu để đáp ứng các mong mỏi của cử tri. Ảnh: Nguyên Vũ

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết bản thân cùng với thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, trong nhiệm kỳ qua đã tham mưu Quốc hội giải quyết nhiều thách thức truyền thống và phi truyền thống. Trong đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ trì tham mưu 17 luật, góp ý khoảng 20 luật và nghị quyết liên quan đến quốc phòng an ninh, trong đó có nhiều luật và nghị quyết rất nhạy cảm như luật Cảnh sát biển, luật Biên phòng; các nghị quyết về gìn giữ hòa bình, cảnh vệ, quản lý vũ khí và vật liệu nổ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ với cử tri về 5 bài học mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa qua đã đúc kết, trong đó nhấn mạnh đến 2 bài học rất quan trọng là: bài học về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị cùng bài học lấy dân làm gốc, lấy nhân dân làm trung tâm, hướng đến mục tiêu mang lại đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

100% cử tri biểu quyết tín nhiệm giới thiệu các đại biểu ứng cử. Ảnh: Nguyên Vũ

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết nếu trúng cử sẽ đóng góp các ý kiến đến Quốc hội, bên cạnh kế thừa những thành quả của nhiệm kỳ trước cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong các quyết sách để đáp ứng những kỳ vọng, gửi gắm của cử tri và người dân.