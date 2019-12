Trưởng công an xã nổ súng, đạn xuyên bụng người chích cá: Thực nghiệm hiện trường

Trước đó, hai bên đã gặp mặt để đối chất lời khai. Thiếu tá Đặng Văn Em, Trưởng công an xã Nhơn Hòa Lập, H.Tân Thạnh, cho rằng do bị anh Công dùng dầm (dụng cụ để bơi xuồng - PV) tấn công nên mới nổ súng . Trong khi đó, anh Công khai xuồng của công an vừa cặp vào thì trưởng công an nổ súng vào anh.

Để xác định chính xác lời khai của hai bên, cảnh sát hình sự đã yêu cầu thiếu tá Em cùng nhóm công an đi chung xuồng máy, anh Công và anh Toàn cũng có mặt tại vị trí xảy ra nổ súng gây thương tích để thực nghiệm.

Tuy nhiên, do chiếc vỏ lãi của anh Công sử dụng được công an bàn giao đang để ở nhà cách xa hiện trường, tuyến đường không thuận lợi nên không thể chuyển phương tiện đi. Cảnh sát hình sự tới tận nhà đo đạc vị trí vết đạn thủng trên vỏ lãi nơi anh Công xác định đã ngồi khi bị bắn. Khi tới nơi xảy ra, Công an huyện mượn chiếc vỏ lãi khác thay thế nhưng không có vết đạn bị bắn.

Trong lúc thực nghiệm hiện trường , anh Công mô tả chi tiết khi xuồng máy của công an do thiếu tá Em chỉ huy áp sát, Trưởng công an liền đưa nòng súng bắn về phía anh. “Viên đạn trúng vào bụng xuyên ra phía sau, đầu đạn bay ra găm vào mạn vỏ lãi thủng một lỗ. Tôi ngồi đúng vị trí đó chứ không làm gì khác”, anh Công nói.

Lúc thiếu tá Em thực nghiệm lại khai báo hướng khác. Cụ thể, khi xuồng máy của công an chạy đến gần, anh Công đứng dậy cầm cây dầm quơ ngang vào vị trí của anh Công. Do khoảng cách quá gần, Trưởng công an buộc nổ súng khiến đạn trúng nạn nhân gây thương tích.

Cả hai bên đều tiến hành lại một số lần ở vị trí khác nhau. Cuối cùng lời khai cả 2 vẫn không trùng khớp.

“Căn cứ từ kết quả thực nghiệm này, cơ quan điều tra sẽ có cơ sở để khẳng định lời khai của ai là phù hợp”, một điều tra viên nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 4 giờ 20 ngày 4.10, tổ công tác của Công an xã Nhơn Hòa Lập do thiếu tá Đặng Văn Em chỉ huy tuần tra trên một số tuyến kênh qua địa bàn. Khi đến địa bàn tiếp giáp xã Bắc Hòa, phát hiện xuồng máy của anh Công và Nông Văn Toàn (24 tuổi) chạy phía trước nghi dùng điện chích cá nên truy đuổi theo.

Lúc xuồng máy vừa tiếp cận, khẩu súng quân dụng (loại AK) trên tay thiếu tá Em phát nổ, viên đạn trúng vùng bụng thủng ra sau lưng làm anh Công ngã khỏi phương tiện. Anh Toàn đậu lại nhảy xuống nước vớt đưa lên bờ chuyển đi cấp cứu. Thời điểm này, xuồng máy của công an lặng lẽ rời khỏi hiện trường, không tham gia giúp người bị nạn

Sau khi vụ "nổ súng" xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Long An quyết định tạm đình chỉ công tác thiếu tá Em cho đến nay. Đầu tháng 12.2019, Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Long An giám tỷ lệ thương tích cho anh Công với tỷ lệ 14%.