Trưởng ga Sài Gòn: 'Cò' vé gần như 'mất tích' khỏi ga Sài Gòn

Để tăng cường các biện pháp thanh kiểm tra an ninh trên các chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi các tỉnh, ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn, vừa có văn bản gửi Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam; các chi nhánh Vận tải đường sắt: Sài Gòn, Sóng Thần, Bình Thuận, Nha Trang, Đà Nẵng; Xí nghiệp toa xe Sài Gòn... nhằm quán triệt, xử lý những tiêu cực có thể phát sinh.

Mua vé đường ngắn để đi... đường dài

Theo đó, vừa qua, lãnh đạo Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn nhận được một số phản ánh về hiện tượng tiêu cực trên các đoàn tàu do công ty này quản lý như: bao khách, mua vé đường ngắn để lên tàu nhưng... đi đường dài, mua vé không đúng đối tượng (người lớn đi tàu nhưng sử dụng vé trẻ em...).

Trước tình hình trên, để tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, xử lý các hiện tượng tiêu cực, Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn yêu cầu: Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam kiểm soát chặt chẽ công việc của các tổ tàu; lập các đoàn kiểm tra đột xuất do lãnh đạo đơn vị làm trưởng đoàn; tổ chức kiểm tra chống tiêu cực trên các đoàn tàu do đơn vị quản lý.

Các chi nhánh Vận tải đường sắt lập các đoàn kiểm tra đột xuất do lãnh đạo đơn vị làm trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra chống tiêu cực dưới ga và trên các đoàn tàu của Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn trong khu vực quản lý của chi nhánh.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra các bộ phận, cá nhân làm việc tại các vị trí dễ phát sinh tiêu cực trên tàu, dưới ga, nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Xử lý tăng nặng đối với các trường hợp tái phạm.

Ngày 16.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn, cho biết lực lượng bảo vệ của ga vẫn tích cực đẩy đuổi, không để “cò” vé chợ đen chèo kéo khách trong nhà ga.

“Sau ngày 20.12, ông Trần Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND Q.3, kiêm Trưởng ban chỉ đạo an ninh trật tự khu vực ga Sài Gòn, sẽ tổ chức họp triển khai các lực lượng Công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ hành khách về quê ăn tết. Thành phần trong ban an ninh trật tự của ga Sài Gòn gồm có: Công an Q.3; Công an, UBND các phường 9,10,11 (Q.3); các chi nhánh Vận tải đường sắt; Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam...”, ông Thành nói.

“Từ khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Lật tẩy đường dây người “nhà tàu” bán vé lụi, từ ngày 1.7 đến giờ thì “cò” vé sạch bóng, không còn xuất hiện. Sau ngày 20.10, khi chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn bán vé tàu tết chỉ xuất hiện 3 - 4 người đi xe máy chèo kéo khách”, Trưởng ga Sài Gòn khẳng định.

Theo ông Thành, nếu những năm trước thời điểm cận Tết, “cò” vé hoạt động bát nháo thì hiện nay đã giảm rất nhiều, “cò” gần như “mất tích” khỏi ga Sài Gòn.