Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP.HCM bồi thường tài xế 30,7 triệu đồng

Trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND TP.HCM đã tổ chức đối thoại thành công vụ khiếu kiện quyết định hành chính giữa nguyên đơn là ông Lê Đắc Mạnh và bị đơn là Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM.

Theo đó, đại diện Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã bồi thường cho tài xế 30,7 triệu đồng.

Vụ việc do hòa giải viên , đối thoại viên Nguyễn Văn Đình hòa giải.

Theo diễn biến sự việc, vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 22.1.2018, ông Mạnh lái xe tải tại khu cầu vượt Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) thì bị một CSGT ra tín hiệu dừng xe vì cho rằng xe ông Mạnh chở quá tải.

CSGT đề nghị ông xuất trình giấy tờ xe, bằng lái nhưng ông Mạnh không đồng ý vì cho rằng mình không có lỗi. Sau đó, cán bộ CSGT này còn gọi thêm 3 CSGT khác đến làm việc và nói với ông Mạnh rằng việc kiểm tra trọng tải là theo chuyên đề của lực lượng CSGT.

Do ông Mạnh vẫn cương quyết không chịu xuất trình giấy tờ nên CSGT đã lập biên bản về lỗi không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của CSGT, đồng thời tiến hành niêm phong xe lại và đưa về trạm cân để cân trọng tải.

Tuy nhiên, kết quả cho thấy tải của ông Mạnh không chở vượt quá trọng tải như CSGT kết luận trước đó. Chiếc xe tải sau đó được trả lại cho ông Mạnh nhưng giấy tờ xe thì bị thu giữ.

Đến ngày 17.1.2018, lái xe Mạnh nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,3 triệu đồng.

Không đồng tình với quyết định nêu trên, ông Mạnh đã có đơn khiếu nại gửi đến Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM. Đơn của ông Mạnh bị cơ quan này bác bỏ.

Ông Mạnh tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến giám đốc Công an TP.HCM và yêu cầu bồi thường hơn 18 triệu đồng tiền mất thu nhập khi bị giữ bằng lái, giấy tờ xe trong 2 tháng, đồng thời yêu cầu Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM phải trả lại tiền phạt vi phạm hành chính do ông đã đóng.

Do đơn khiếu nại không được giải quyết thỏa đáng nên ngày 16.5.2019, ông Mạnh nộp đơn khởi kiện Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, yêu cầu được bồi thường 30,7 triệu đồng.

Vụ kiện của ông Mạnh được chuyển qua Trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND TP.HCM trước khi tòa án thụ lý giải quyết.

Qua 2 lần mời bên bị kiện lên đối thoại, đại diện Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM và ông Mạnh đi đến thống nhất đối thoại thành công, đại diện Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã bồi thường cho ông Mạnh 30,7 triệu đồng, và sau đó tài xế Mạnh đã rút đơn khởi kiện.