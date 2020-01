Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Bạc Liêu bị kỷ luật

Chiều 19.1, trả lời PV Thanh Niên xung quanh sai phạm của ông Nguyễn Quốc Minh, thành ủy viên, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị (QLĐT) TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (hiện ông Minh là Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Bạc Liêu), ông Phan Minh Kha, Trưởng phòng Nội Vụ TP.Bạc Liêu, cho biết sau khi Ủy ban Kiểm Tra Thành ủy Bạc Liêu ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Minh, Hội đồng kỷ luật TP.Bạc Liêu đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm và thống nhất đề xuất tiếp tục kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Minh.

Căn nhà của Công ty TNHH MTV Nam MeKong cho ông Minh mượn để ở Ảnh: Trần Thanh Phong

Theo ông Kha, việc đề xuất kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Minh đã được UBND TP.Bạc Liêu trình lên Sở Nội vụ xem xét, hiệp y. Đồng thời Sở Nội vụ đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Minh. Ông Kha cho biết thêm, dự kiến đầu tuần tới, Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu sẽ ra quyết định kỷ luật đối với ông Minh.

Không xử lý triệt để nhiều công trình xây dựng sai phép

Như Thanh Niên đã thông tin, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.Bạc Liêu vừa triển khai quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Minh, do có nhiều khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Theo thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, thời điểm ông Minh làm Trưởng phòng QLĐT có nhiều khuyết điểm trong quản lý, kiểm tra, xử lý về lĩnh vực trật tự đô thị; để nhiều công trình nhà ở xây dựng sai phép, trái phép không được xử lý triệt để gây bức xúc trong dư luận. Ông Minh có một phần trách nhiệm, do để cấp dưới có hành vi nhận tiền “bảo kê” chủ nhà xây dựng trái phép. Cụ thể, như Thanh Niên đã thông tin , trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công trình xây dựng nhà ở của hộ ông Lại Kim Tuyến (ở P.1, TP.Bạc Liêu), ông Phạm Chí Thức, đội viên Đội trật tự đô thị, thuộc Phòng QLĐT TP.Bạc Liêu đã báo cáo không đúng sự thật, trực tiếp nhận tiền “bảo kê” của chủ đầu tư 3 lần với số tiền 10 triệu đồng và mượn tiền 4 triệu đồng của ông Tuyến. Với hành vi trên, ông Thức bị kỷ luật buộc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động theo định suất.

Ngoài ra, khi đương chức Trưởng phòng QLĐT, ông Minh bị tố cáo sử dụng nhà của một doanh nghiệp cho mượn để ở trong nhiều tháng. Cụ thể, ông Minh thường ở tại căn nhà số 113, đường số 12, Khu dân cư Tràng An, P.7, TP.Bạc Liêu. Căn nhà trên là của vợ chồng ông Dương Tùng Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam MeKong (Bạc Liêu). Mặc dù, ông Minh đang ở nhà do doanh nghiệp cho mượn, có giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất đều thuộc sở hữu của vợ chồng ông Linh, nhưng ngày 26.8, ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch UBND P.7, TP.Bạc Liêu lại ký xác nhận “khống” đơn xin cấp giấy chứng nhận số nhà của ông Minh. Từ xác nhận “khống” của ông Trung, ngày 27.8, ông Minh tự ý ký quyết định cấp chứng nhận số nhà 113, do mình đứng tên.

Từ những vụ việc trên, ông Minh đã bị xem xét kỷ luật.