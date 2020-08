Truy bắt 4 nghi can trong nhóm thực hiện 35 vụ trộm cắp nhảy sông bỏ trốn

Băng nhóm thực hiện trót lọt 35 vụ trộm cướp tài sản

Ngày 21.8, liên quan nhóm nghi can thực hiện 35 vụ trộm cắp trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Long An, thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa khỏi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Tín (28 tuổi), Đoàn Tấn Điền (23 tuổi), Âu Trần Huy Bằng (21 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho) và Lương Hoàng Đông (31 tuổi, ngụ H.Chợ Gạo) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Công an cũng đang truy bắt Nguyễn Duy Thanh (30 tuổi), Nguyễn Thanh Châu (27 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho) và Nguyễn Hoàng Vũ (27 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ).

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm này đã thực hiện trót lọt 35 vụ trộm cắp tài sản, trong đó ở Tiền Giang là 20 vụ, Long An 15 vụ.

Đây là nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, thủ đoạn của nhóm này là đột nhập vào nhà người dân để trộm vàng, vòng, và các đồ đạc có giá trị, đồng thời luôn có chuẩn bị sẵn các hung khí nguy hiểm để tấn công, trấn áp, thậm chí bức tử chủ nhà nếu bị phát hiện.

4 nghi phạm nhảy sông Vàm Cỏ Tây bỏ trốn

Sau thời gian trinh sát, khoảng 3 giờ 45 ngày 18.7, PC02 Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an tỉnh Long An bắt quả tang nhóm nghi can đang thực hiện hành vi trộm cắp tại nhà một hộ dân ở TP.Tân An (Long An).

Khi phát hiện lực lượng ập vào truy bắt, các nghi can nhanh chân lên xe tẩu thoát và các trinh sát chỉ kịp thời khống chế, bắt giữ được Nguyễn Thanh Tín và Lương Hoàng Đông.

Khi bị truy đuổi đến bến phà Nhựt Tảo (H.Tân Trụ, Long An), các nghi can nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây để tẩu thoát, riêng Đoàn Tấn Điền (23 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho) bị cảnh sát bắt giữ cùng nhiều tang vật.

Làm việc với Công an tỉnh Tiền Giang, Tín, Đông và Điền đều thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản và mục đích là để có tiền mua ma túy sử dụng. Tiến hành kiểm tra nhanh các nghi can, tất cả đều dương tính với chất ma túy

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định 5 nghi phạm khác có tham gia các vụ trộm cắp tài sản gồm: Âu Trần Huy Bằng (vừa bị bắt), riêng Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thanh Châu, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Hoàng Vũ đang bị truy bắt.