Truy bắt gỗ lậu, một kiểm lâm bị thương vì 'lâm tặc' tấn công

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm TX.Ba Đồn cho hay, khoảng 3 giờ ngày 13.7 tại TX.Ba Đồn, Quảng Bình, một tổ công tác kiểm lâm gồm nhiều đơn vị tiến hành tuần tra kiểm soát khu vực xã Quảng Sơn thì phát hiện một xe ben chở gỗ của " lâm tặc " có dấu hiệu trái phép nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà lái xe bỏ chạy. Trong quá trình tổ công tác truy đuổi ngăn chặn chiếc xe đã bị một nhóm khác đi trên một xe ô tô du lịch 7 chỗ cản đường.

Lực lượng kiểm lâm quyết tâm truy đuổi về đến địa phận xã Quảng Hải để chặn bắt nhưng bị nhóm đối người này liều lĩnh chống trả, cho chiếc xe ben đổ gỗ xuống đường rồi tẩu thoát.

Vụ việc khiến kiểm lâm viên Nguyễn Trung Nghĩa (27 tuổi) bị thương khá nặng ở đầu phải vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cấp cứu. Số gỗ lâm tặc bỏ lại hiện trường có khối lượng hơn 5 m3.

Sau khi xảy ra vụ "lâm tặc" tấn công cán bộ kiểm lâm, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để cùng giải quyết. Hiện Công an TX.Ba Đồn đang truy xét các nghi can.