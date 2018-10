Truy bắt nghi can cướp tài sản cùng đàn em có tiền án giết người

Lý chỉ đạo hai đàn em đứng cảnh giới, hai người khác vào bắt gà.

Lý cùng một người khác dùng rựa khống chế bà Cảnh để đàn em bắt 7 con gà trị giá khoảng 1,4 triệu đồng mang đi tiêu thụ.

Qua điều tra, sáng 23.10, khi biết Lý cùng đàn em đang ngủ trong một nghĩa địa ở xã Hòa Hưng (H.Xuyên Mộc), Công an H.Châu Đức phối hợp Công an H.Xuyên Mộc bao vây, truy bắt nhóm của Lý.

Biết bị vây bắt, Lý cùng đàn em dùng ná thun bắn vào lực lượng công an và bỏ chạy làm một cán bộ bị thương.

Lực lượng công an đã bắt giữ được Hải, Bình, Tân còn Lý và hai người còn lại chạy thoát.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 28.10, một cán bộ Công an H.Châu Đức, cho biết Lý có tiền án về tội giết người, vừa mới ra tù một năm.

Hải bị Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích vì chém một công an xã, trong thời gian tại ngoại thì cùng Lý cướp gà của bà Cảnh.