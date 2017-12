Theo thông tin ban đầu, trước đó, ngày 20.12, nhiều khách hàng của Ngân hàng Agribank tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã tới Agribank Quảng Ninh khiếu nại về việc bị mất tiền trong tài khoản.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tại Quảng Ninh, cho biết: “Trước mắt phải xác minh xem lỗi mất dữ liệu từ đâu. Nếu là do khách hàng sơ ý thì khách hàng cũng phải chịu trách nhiệm còn nếu hoàn toàn do người lạ thì phía ngân hàng chủ quản phải đền bù thoả đáng”.



Theo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh, có thể một số đối tượng người nước ngoài đã sử dụng công nghệ cao để trộm cắp thông tin của chủ thẻ ATM. Công an tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất Cục An ninh tiền tệ Bộ Công an trao đổi thông tin với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chỉ đạo hệ thống ngân hàng, công an các tỉnh, thành phố lân cận đảm bảo an ninh, truy bắt nghi can