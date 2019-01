Truy bắt nghi can trộm gà, một công an viên bị bắn ná thun hư mắt

Ngày 22.1, Công an xã Sông Xoài đã bàn giao Đào Quang Thành (19 tuổi, ngụ xã Láng Lớn, H.Châu Đức) cho Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về việc nghi can này cùng đồng bọn dùng ná thun bắn gây hư mắt một công an viên xã Sông Xoài.