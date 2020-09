Truy bắt nghi phạm truy sát hai mẹ con khiến 1 người chết, 1 người trọng thương

Sáng 25.9, thông tin từ Công an H.Quế Phong (Nghệ An) cho biết, lực lượng công an đang truy bắt nghi phạm truy sát 2 phụ nữ tại bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn, H.Quế Phong.