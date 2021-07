Truy bắt tài xế vượt chốt kiểm soát Covid-19, bỏ chạy suýt gây tai nạn

Ngày 13.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 10 bị can trong đường dây đánh bạc qua internet quy mô lớn để điều tra tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.