Truy đuổi bắt 3 thanh niên khai đi bẫy chim, bẻ măng dương tính ma túy

Khoảng 12 giờ 30 ngày 22.8, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT-TT Công an H.Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) đang tuần tra trên tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, phát hiện nhiều xe máy do một nhóm thanh niên điều khiển quay đầu bỏ chạy vào đường nghĩa trang Phước Trung (xã Tam Phước, H.Long Điền).

Kiểm tra nhanh cho kết quả Hải dương tính ma túy ẢNH: NGUYỄN LONG

Lực lược tuần tra đã truy đuổi và gọi cho Công an xã Tam Phước phối hợp, bắt giữ 3 người là Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi), Lâm Anh Tuấn (38 tuổi), Phan Thanh Hải (36 tuổi, cùng ngụ H.Long Điền) và 2 xe máy biển kiểm soát 52F5 – 1840 và 72K1 – 436.43.

Ống kim tiêm Cường dùng để chích ma túy ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trong người Cường một ống kim tiêm đã qua sử dụng. Cường khai đã sử dụng ống này chích ma túy vào tối hôm trước và hôm nay mang đi vứt bỏ.

Hỏi lý do ra đường trong thời gian đang giãn cách xã hội thì Cường và Tuấn khai đi vào rừng bẻ măng. Còn Hải khai đi bẫy chim.

Tuấn cũng có kết quả kiểm tra nhanh dương tính với ma túy ẢNH: NGUYỄN LONG

Kiểm tra nhanh, 3 người này đều dương tính với ma túy. Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT-TT Công an H.Long Điền đã lập biên bản vi phạm lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 3 thanh niên này và bàn giao cho Công an xã Tam Phước xử lý theo quy định.