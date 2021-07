Bà Rịa - Vũng Tàu: 7 thanh niên tụ tập đá gà qua mạng trong mùa dịch Covid-19

Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu) làm việc với 7 thanh niên tụ tập đá gà qua mạng internet.

Trước đó, chiều 26.7, lực lượng Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Đất Đỏ tổ chức tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh Covid-19, khi đến địa bàn TT.Đất Đỏ, thì phát hiện trong nhà ông S. có nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Thanh S., Nguyễn Quang Th., Hoàng Bá S., Nguyễn Thanh H., Cao Hiền Tr., Lê Văn N., và Võ Hoàng Phong đang tụ tập, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Làm việc với lực lượng công an, 7 thanh niên khai nhận đang tụ tập đá gà qua mạng internet.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên ngày 27.7, một lãnh đạo Công an H.Đất Đỏ cho biết, ban đầu công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7 thanh niên trên do tu tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tiếp đó, công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc của những người này.