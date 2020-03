Sới bạc nhức nhối vùng giáp ranh: Truy trách nhiệm người đứng đầu công an địa phương

Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài Sới bạc nhức nhối vùng giáp ranh ngày 9 - 10.3, trao đổi với Thanh Niên ngày 10.3, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết nếu tỉnh thành nào để Bộ Công an về điều tra khám phá cờ bạc thì công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Cận cảnh những sới bạc đá gà tiền tỉ nhức nhối ở vùng giáp ranh

Đồng thời thiếu tướng Xô cho hay, liên quan đến biện pháp phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, trong đó có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc , đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo công an các địa phương phát huy trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra sự việc trên địa bàn.

Người dân, báo chí phát hiện có thể phản ánh đến Bộ Công an

“Nếu ở huyện để xảy ra tụ điểm đánh bạc mà lực lượng của phòng hình sự công an tỉnh phát hiện, triệt phá thì trưởng công an huyện đó phải chịu trách nhiệm. Tương tự, ở tỉnh thành nếu để lực lượng của Bộ Công an về làm thì giám đốc công an tỉnh thành đó phải chịu trách nhiệm. Chỉ đạo của Bộ trưởng đã rất rõ ràng, cứ thế mà làm”, thiếu tướng Tô Ân Xô nói, đồng thời lưu ý nếu người dân hoặc báo chí phát hiện các tụ điểm đánh bạc có thể phản ánh đến công an địa phương hoặc Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an để triệt phá và làm rõ trách nhiệm.

Một lãnh đạo C02 cho biết, trước và sau khi xảy ra vụ Tuấn “khỉ” , C02 đã có điện chỉ đạo và phối hợp với công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, cung cấp thông tin để triệt phá các tụ điểm cờ bạc. “Về nghiệp vụ, C02 đã cử nhiều đơn vị phối hợp với các địa phương triệt phá các tụ điểm. Ngày 8.3 , chúng tôi đã triệt phá một tụ điểm lớn ở tỉnh Tiền Giang với hơn 100 người tham gia. Đối với các vụ nhỏ lẻ, chúng tôi thông báo cho giám đốc công an các địa phương để có biện pháp xử lý và C02 sẽ giám sát về việc này”, vị lãnh đạo C02 cho hay.

Sẽ phối hợp với công an tỉnh bạn điều tra xử lý

Liên quan đến các sới bạc ở địa phương mà Báo Thanh Niên phản ánh qua loạt bài trên, ngày 10.3, Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã cử một tổ công tác làm việc với Công an H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) để xác minh điều tra, xử lý các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc. “Do các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc chủ yếu ngoài tỉnh, thuộc H.Cẩm Mỹ nên lực lượng phải xác minh, truy xét”, một cán bộ Công an H.Châu Đức cho hay. Trước khi đăng tải loạt bài này, Thanh Niên đã cung cấp hình ảnh, thông tin về các đối tượng tham gia cá cược tại các sới gà cho Công an H.Châu Đức.

Ở một diễn biến khác, trong quá trình điều tra, PV Thanh Niên còn phát hiện một số bảo vệ và cán bộ Nông trường cao su Cù Bị (thuộc Công ty CP cao su Bà Rịa) tham gia đá gà và cá cược ăn tiền ngay trong lô cao su của đơn vị này quản lý. Trước thông tin PV cung cấp, ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Nông trường cao su Cù Bị, xác nhận các bảo vệ và cán bộ trên là của nông trường và tỏ ra ngạc nhiên: “Trước giờ chưa hề nghe nói và phát hiện các anh em tham gia đánh bạc, đá gà ”.

Theo ông Thanh, đối với các lô cao su thì có bảo vệ quản lý và không cho phép người ngoài được ra vào. Tuy nhiên diện tích cao su của đơn vị quản lý quá rộng với khoảng 70 ha/bảo vệ và nằm vùng giáp ranh nên không bao quát được hết. Trong khi các sới gà thì chỉ diễn ra trong chốc lát rồi giải tán nên lực lượng bảo vệ khó nắm biết. “Từ thông tin phóng viên cung cấp, chúng tôi sẽ triệu tập các bảo vệ lên để làm việc. Tùy vào sai phạm để có hình thức xử lý phù hợp, không có bao che”, ông Thanh khẳng định.

Công an Đồng Nai nói gì? Liên quan loạt bài Sới bạc nhức nhối vùng giáp ranh, ngày 10.3, đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, cho hay: “Công an nắm địa bàn, có gì mất an ninh trật tự là xử lý ngay chứ không phải đọc báo rồi mới đi làm. Nếu trên địa bàn H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) có vụ việc như báo chí phản ánh mà công an huyện nói không có thì tôi sẽ tham mưu Ban giám đốc xử lý”. Cùng ngày, PV Thanh Niên gọi điện cho một lãnh đạo Công an H.Cẩm Mỹ để hỏi vụ việc sới bạc xảy ra trên địa bàn vùng giáp ranh giữa H.Cẩm Mỹ và H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu), thì người này cho rằng sới bạc mà báo phản ánh không phải trên địa bàn mình (!?). Trong khi đó, trong quá trình điều tra, chúng tôi từng đột nhập vào sới bạc khá quy mô ở H.Cẩm Mỹ. P.V