Sới bạc nhức nhối vùng giáp ranh

Nhiều ổ bạc thách thức công an Đầu tháng 12.2019, Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Đại sới bạc giữa rừng, phanh phui sới bạc khủng giữa rừng do Ngô Xuân Quyền (con một phó trưởng công an H.Xuyên Mộc) gầy dựng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (H.Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT). Sau khi báo đăng, công an vào cuộc triệt phá đường dây đánh bạc này. Tuy nhiên, thực tế các sới gà, sòng bạc ở H.Xuyên Mộc vẫn tồn tại nhiều và hoạt động kín kẽ hơn. Có thể kể điển hình là một trường gà “mi ni” nằm ở khu đất trống thuộc TT.Phước Bửu (H.Xuyên Mộc), sới gà ở gần chợ Cây Điệp của một người tên T. hay sới gà tại khu vực ấp Ông Tô (xã Phước Thuận) của một người tên P. tổ chức…