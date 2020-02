Vì sao tiêu diệt Tuấn "khỉ'?

Theo đó, ngày 13.2 (sau 15 ngày gây án) lực lượng Công an đã phát hiện Tuấn “khỉ” đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM.

Lực lượng công an đã triển khai khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát; đồng thời, kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến 22 giờ 15 cùng ngày, phát hiện Tuấn “khỉ” liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ”

Công an nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ” – nghi can xả súng ở sới bạc

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Hiện Công an TP.HCM đang tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức lực lượng tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các những người có liên quan đến vụ án Tuấn “khỉ” bắn chết người ở Củ Chi.

Theo Bộ Công an, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt đối với Tuấn “khỉ” về tội: giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi, thường trú tại H.Củ Chi) về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Đến 3.2, Tý Bà Dòm đã ra đầu thú; còn Tuấn “khỉ” thì lẩn trốn và bị tiêu diệt vào tối 13.2.