Tuấn ‘khỉ’ bị tiêu diệt: Lực lượng công an vẫn túc trực, bảo vệ hiện trường

Trong khi đó, người dân hiếu kỳ vẫn tìm đến khu vực Tuấn ‘khỉ’ bị tiêu diệt để xem. Tuy nhiên, số lượng người đến xem đã thưa thớt hơn so với những ngày trước.

Trước lối dẫn vào nơi Tuấn ‘khỉ’ ẩn nấp ngay trước lúc bị tiêu diệt, những tấm tôn được dựng lên, che chắn không cho người lạ xâm nhập.

Dân Sài Gòn thở phào khi cuộc truy tìm Tuấn “khỉ” kết thúc

Cụ thể, ngày 13.2, công an phát hiện Tuấn “khỉ” đang lẩn trốn tại căn nhà bỏ hoang (số 19/4C, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), nên triển khai lực lượng khép chặt vòng vây, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Đến 22 giờ 15 cùng ngày, phát hiện Tuấn “khỉ” liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ chống trả đến cùng, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, công an nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ”. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).