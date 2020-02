Tuấn ‘khỉ’ bị tiêu diệt: Hình ảnh mới nhất của PV Thanh Niên từ hiện trường

Theo quan sát của PV Thanh Niên, phía trước cơ sở điêu khắc đá, tấm bảng với dòng chữ “cơ sở điêu khắc đá” đã được tháo dỡ. Cổng vào cơ sở điêu khắc này cũng đã được rào tôn. “Khu vực tiêu diệt Tuấn ‘khỉ’ nằm gần cơ sở điêu khắc đá hoa cương. Cạnh đó là căn nhà bỏ hoang”, một nhân chứng nói trước đó.

Lúc 18 giờ 55, lực lượng Cảnh sát cơ động lên xe chuyên dụng rời khỏi hiện trường, nhưng hiện trường vụ Tuấn ‘khỉ’ bị tiêu diệt vẫn bị phong tỏa.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 14.2, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, Công an TP nhận được tin báo Tuấn ‘khỉ’ ẩn nấp tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, khu vực này rộng 10.000 mtiếp giáp tỉnh lộ 15, phía sau là một con rạch. Trong khuôn viên này có các công trình, nhà bỏ hoang. Công an TP đã phối hợp với Bộ Công an truy bắt Tuấn ‘khỉ’.