Truy lùng Triệu Quân Sự ở rừng Hải Vân bằng flycam

Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 6.6, Biên phòng Đà Nẵng đã sử dụng flycam để quét hình ảnh địa hình, truy lùng phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự

Đại tá Võ Tín, Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết flycam được sử dụng để xác định địa hình tại đèo Hải Vân, triển khai phương án truy lùng phạm nhân.

Bộ đội Biên phòng đã bay flycam trên diện rộng, đồng thời tập trung vào khu vực phía nam chân đèo Hải Vân, Làng Vân, Lăng Cô..., những nơi địa hình hiểm trở, nơi có nguồn nước...

Đưa flycam vào rừng Hải Vân để quét địa hình, tăng cường truy lùng phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự Ảnh: Huy Đạt

Trong sáng 6.6, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, đã lý giải về thông tin nhiều lực lượng của Công an Đà Nẵng rút khỏi khu vực đèo Hải Vân. “Chúng tôi quyết tâm rất lớn trong việc truy bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự. Hiện nay, lực lượng cảnh sát công khai có mặt tại hiện trường đã rút về. Lực lượng trinh sát đã được triển khai nhiệm vụ mới. Hiện tại, Công an Đà Nẵng đánh giá việc sử dụng lực lượng công khai không hiệu quả bằng "đánh án chìm”, đại tá Mưu thông tin.

Theo ghi nhận, từ sáng 6.6 , các lực lượng như CSCĐ, CSGT, một số đội nghiệp vụ của Công an Q.Liên Chiểu, Công an TP.Đà Nẵng... đã rút khỏi khu vực đèo Hải Vân. Dọc tuyến đường đèo cũng không còn thấy các chốt chặn, lực lượng tuần tra.

Theo thông tin từ Công an Q.Liên Chiểu, từ đêm 4.6, lực lượng Công an Liên Chiểu đã sơ tán trẻ em và phụ nữ tại các lán trại trong rừng sâu Hải Vân để đảm bảo an toàn.

Bộ đội biên phòng sử dụng flycam truy lùng phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự trong rừng Hải Vân Ảnh: Huy Đạt

Như Thanh Niên đã đưa tin, Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn Trại giam T10 Quân khu 5 (Quảng Ngãi) vào ngày 3.6 bằng cách trèo qua tường rào khu giam. Phạm nhân Triệu Quân Sự bị Tòa án quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân về các tội " giết người ", "cướp tài sản", "đào ngũ" và "trốn khỏi nơi giam giữ". Đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn trại.

Sau khi Trại giam T10 phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Triệu Quân Sự, lực lượng Công an Đà Nẵng tổ chức chốt chặn tại nhiều cửa ngõ thành phố.

Đến khoảng 16 giờ 25 phút ngày 4.6, Trạm CSGT Hòa Hiệp chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện Triệu Quân Sự. Sự chạy lên đèo khoảng 2 km thì vứt xe máy ngay lề đường, leo lên triền đồi, trốn vào rừng.