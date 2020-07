Truy nã kẻ cầm đầu cùng 4 đồng bọn trong 'băng nhóm áo cam' chém người

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định truy nã bị can cầm đầu “băng nhóm áo cam" xông vào quán ốc ở Q.Bình Tân đập phá, đâm chém người cùng 4 đồng bọn.

Tối 16.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02) cho biết vừa ra quyết định truy nã 5 bị can gồm Dương Đại Trí (tên thường gọi Trí nhảm, 31 tuổi, ngụ Phường An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM), Phan Vĩnh Thuận (18 tuổi); Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (26 tuổi ngụ Q.6) và Nguyễn Ngọc Tuyền (36 tuổi, quê Long An) về 3 tội “cố ý gây thương tích”, “hủy hoại tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”.