Truy nã nguyên Phó giám đốc Petroland Trần Hữu Giang

Trước khi bị phát lệnh truy nã , ông Giang bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự, nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trong quyết định truy nã, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ số 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM; điện thoại 069.333.6310 - 069.333.7042).

Hồi đầu tháng 10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính , Chủ tịch HĐQT Petroland, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Petroland được thành lập vào năm 2007 từ Ban Quản lý dự án công trình xây dựng phía nam của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trụ sở tại 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Trong đó, Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) có 36,01% cổ phần, Tổng Công ty dầu Việt Nam 9%, số cổ phần còn lại là của nhà đầu tư. Cả 2 cổ đông này đều là công ty nhà nước nắm quyền chi phối, như Tổng Công ty dầu Việt Nam là đơn vị 100% vốn nhà nước, còn PVC có tới 54,45% vốn nhà nước.

Từ tháng 5.2009 đến năm 2012, ông Bùi Minh Chính làm Tổng giám đốc Petroland (là người đại diện vốn của PVC tại Petroland). Từ năm 2012 đến tháng 6.2017, PVC thay đổi chức danh tổng giám đốc thành giám đốc, ông Chính trở thành Giám đốc Petroland.

Từ tháng 6.2017 đến tháng 8.2018, ông Chính kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch HĐQT Petroland. Từ tháng 9.2018 đến khi bị bắt, ông Chính là Chủ tịch HĐQT Petroland.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của bị can và các đối tượng có liên quan.