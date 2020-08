Truy nã nhân viên Công ty TNHH ô tô Trường Phát

Hôm qua 20.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can Lê Đức Lâm Sơn (ảnh - nhân viên Công ty TNHH ô tô Trường Phát, 31 tuổi, quê Nghệ An; ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT xác định bị can Sơn đã chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng của công ty. này.