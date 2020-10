Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3

Theo đó, cánh quân tiếp cận bằng đường thủy từ bến đò lòng hồ thủy điện Hương Bình (TX.Hương Trà) do ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cùng lãnh đạo Quân khu 4 chỉ huy; và cánh quân đường bộ theo tuyến đường 71 từ địa bàn xã Phong Xuân (H.Phong Điền) do Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dẫn đầu, đều không thể tiếp cận hiện trường do mưa lớn, nước lũ dâng cao, chảy xiết. Tình trạng sạt lở nặng kèm mưa lớn cũng khiến tuyến đường bộ vào thủy điện Rào Trăng 3 bị tê liệt. Cuộc chạy đua với “giặc lũ” của lực lượng cứu hộ cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn rất gian nan, khi bên trong hiện trường vẫn còn 15 công nhân mất tích. Trong 17 công nhân mất tích, lực lượng cứu nạn mới tìm thấy 2 thi thể. Nhiều ông bố, bà mẹ, anh chị... của những công nhân mất tích vẫn thẫn thờ ngóng tin từng giờ.