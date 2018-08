Truy tìm nguồn gốc khẩu súng quân dụng trong vụ giết hai vợ chồng ở Điện Biên

Chủ trì cuộc họp báo có thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Đức Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên.



Thông tin về vụ án, thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, khoảng gần 7 giờ sáng 15.8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên nhận được tin báo của Công an TP Điện Biên Phủ về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng , Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113, Công an TP Điện Biên Phủ nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng công an phát hiện trước bậc thềm cửa nhà số 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh có 1 người phụ nữ đã chết. Tại gian phòng ngủ tầng 1 trong ngôi nhà có 2 người đàn ông, 1 người đã chết, người còn lại nằm trên giường bị thương, còn thở, bên cạnh thành giường có 1 khẩu súng quân dụng CKC.

Ngay sau đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Điện Biên Phủ, Trung tâm Pháp y tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời làm rõ danh tính đối tượng gây án.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định danh tính 3 người tử vong trong vụ án gồm: ông Nguyễn Tuấn Vụ (52 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực tỉnh Điện Biên; bà Nguyễn Thị Lý (48 tuổi, vợ ông Nguyễn Tuấn Vụ) và nghi phạm Phạm Đức Sỏi (54 tuổi).

Ảnh CTV Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông tin tại cuộc họp báo sáng nay

Tại hiện trường, cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng trường CKC, bên trong có 2 viên đạn (1 viên đạn đã lên nòng, 1 viên trong hộp tiếp đạn). Thu giữ tại khu vực trước cửa nhà có 1 vỏ đạn và 1 đầu đạn, bên trong gian phòng ngủ 3 vỏ đạn và 2 đầu đạn.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Tuấn Vụ có 2 vết thương do đạn bắn vào đầu. Bà Nguyễn Thị Lý và Phạm Đức Sỏi có 1 vết thương do đạn bắn vào đầu.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT xác định đối tượng gây án chính là Phạm Đức Sỏi

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, căn cứ vào kết quả khám xét chỗ ở và làm việc với người thân của Phạm Đức Sỏi, sơ bộ xác định nguyên nhân gây án là giữa Phạm Đức Sỏi với vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ có mâu thuẫn trong vay nợ tiền.

Theo đó, tháng 12.2017, Phạm Đức Sỏi bán căn nhà của anh ta tại tổ 6, phường Nong Bua, TP Điện Biên Phủ với giá hơn 3,6 tỉ đồng. Sau đó, Sỏi cho vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ vay một khoản tiền số tiền trên.

Vào tháng 6.2018, Sỏi nhiều lần đến đòi tiền nhưng vợ chồng ông Vụ không trả. Nghi ngờ vợ chồng ông Vụ cố tình không trả tiền vay và tẩu tán tài sản, nên đối tượng đã gây án.

Về hung khí đối tượng sử dụng để gây án là 1 khẩu súng trường CKC - là súng quân dụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên rà soát, đồng thời thông báo cho công an các đơn vị, địa phương để truy tìm nguồn gốc.