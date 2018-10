Truy tố 12 bị can liên quan vụ buôn lậu xăng dầu tại Bình Thuận

Theo đó, các bị can thuộc công ty trên bị truy tố tội buôn lậu, gồm: Nguyễn Đức Mạnh (41 tuổi, ngụ Hải Dương; chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc), Nguyễn Thanh Sơn (47 tuổi, ngụ Hà Nội; phó tổng giám đốc), Vũ Văn Bằng (38 tuổi, ngụ Hải Dương; trưởng phòng kinh doanh), Nguyễn Đăng Duy (29 tuổi, ngụ Bình Thuận; phó phòng kinh doanh), Nguyễn Đức Quang (33 tuổi, ngụ Nam Định; nhân viên phòng kinh doanh) cùng với Lê Hải Dương (32 tuổi, ngụ Hà Tĩnh; đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng quốc tế), Lê Quang Hoàng (33 tuổi, ngụ Thừa Thiên-Huế) và Đàm Văn Dương (47 tuổi, ngụ Hưng Yên; cùng nguyên giám định viên).

tin liên quan Phát hiện hai tàu nước ngoài buôn lậu gần 5 triệu lít dầu trên vùng biển VN Theo cáo trạng, rạng sáng 29.1.2016, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, Bộ đội biên phòng Bình Thuận và Chi cục Hải quan Bình Thuận (thuộc Cục Hải quan Đồng Nai) bắt quả tang tàu BTS Christina (Singapore) do ông Romel Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng đang bơm xăng lên bồn chứa của kho Hòa Phú (thuộc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú). Đoàn kiểm tra phát hiện trước khi bơm có 9.373 tấn xăng A92. Trong khi đó, Công ty CP Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập khẩu 1.877 tấn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định từ ngày 14.10.2015 - 29.1.2016, các bị can trên đã mua từ nước ngoài 12 chuyến xăng dầu, với số lượng 91.066.305 lít xăng A92 (tương đương 65.630 tấn) và 77.571.053 lít dầu DO (65.558 tấn) nhưng chỉ khai báo hải quan 17.446.627 lít xăng A92 (12.670 tấn) và 14.840.350 lít dầu DO (12.303 tấn). Số lượng còn lại nhập lậu, không khai báo hải quan 73.619.678 lít xăng A92 (53.163 tấn) và 63.042.027 lít dầu DO (53.268 tấn). Tổng trị giá số tiền chênh lệch 2.034 tỉ đồng, các bị can chia nhau hưởng lợi.