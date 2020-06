Truy tố 2 người Đài Loan vận chuyển hơn 606 kg ma túy

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 45 ngày 12.4.2019, tại ngã ba đường Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt (Q.5, TP.HCM), qua giám sát hình ảnh trật tự giao thông, Đội CSGT Công an Q.5 phát hiện 3 ô tô đậu sai quy định và có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm, nên tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới hiện trường thì các xe đã rời đi.

Ngay sau đó, Đội CSGT Q.5 phối hợp Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM truy đuổi, đến gần khu vực hầm Thủ Thiêm (Q.1, TP.HCM) thì chặn được ô tô 7 chỗ do Yeh Ching Wei chở Chiang Wei Chih và 1 xe tải do Lê Hoàng Phúc lái. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện xe tải do Phúc lái chở nhiều thùng giấy bên trong chứa loa di động màu đen có khối lượng bất thường, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ nên tạm giữ hàng và thông báo cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM phối hợp xử lý, đồng thời truy tìm xe ô tô còn lại do Phạm Ngọc Khải Hoàn lái.

Toàn cảnh vụ bắt ma túy kỷ lục- Video tư liệu

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện trong 60 thùng carton trên xe của Phúc, mỗi thùng đựng 1 loa kéo tay bên trong chứa nhiều gói ni lông màu vàng dạng túi trà. Tổng cộng, công an thu giữ 590 túi trà chứa tinh thể không màu, qua giám định là ma túy ở thể rắn, có trọng lượng hơn 606,02 kg, loại Methamphetamine . PC04 đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Yeh Ching Wei, Chiang Wei Chih về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, sau khi tạm giữ được xe do Hoàn lái, trên cơ sở nhiều lời khai, PC04 tiếp tục khám xét khẩn cấp một kho chứa hàng tại Q.10 (TP.HCM), phát hiện thu giữ thêm 38 loa kéo chứa 370 túi trà, tổng khối lượng gần 452 kg ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine.

Qua điều tra, Chiang Wei Chih khai đã nhập cảnh Việt Nam 3 lần, từ năm 2018 cho đến khi bị bắt; còn Yeh Ching Wei lần đầu nhập cảnh Việt Nam. Chiều 10.4.2019, cả hai nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), theo chỉ đạo của “ông Trần” (không rõ lai lịch) để vận chuyển hàng điện tử có cất giấu hàng mỹ nghệ tìm kho giấu tại Việt Nam. Chiang Wei Chih đồng ý thỏa thuận sau khi thực hiện xong sẽ quay về Đài Loan thông báo cho “ông Trần” biết để người này qua Việt Nam xử lý, còn Chiang Wei Chih được trả công 5.000 USD.

Khi sang Việt Nam, Chiang Wei Chih rủ Yeh Ching Wei đi cùng vừa chơi, vừa giám sát việc chở hàng. Khi qua Việt Nam, Chiang Wei Chih thuê ô tô 7 chỗ tự lái và thuê ô tô tải của Lê Hoàng Phúc để chở hàng. Ngày 11.4.2019, cả hai đến khách sạn tại Q.1 gặp một người tên Volavong Veopadinh nói được tiếng Trung Quốc , rồi hẹn nhau sáng hôm sau Chiang Wei Chih đem xe tải tới nhận hàng.

9 giờ ngày 12.4.2019, Yeh Ching Wei lái xe chở Chiang Wei Chih và yêu cầu Phúc lái xe tải đến địa chỉ đã hẹn nhận hàng. Khi xe của Phúc đến đường Huỳnh Mẫn Đạt (Q.5) thì đấu đuôi vào xe tải của Phạm Ngọc Khải Hoàn (do Volavong Veopadinh điều đến) để nhận hàng. Chuyển hàng xong, Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei yêu cầu Phúc đưa hàng về Đồng Nai cất giữ. Tuy nhiên, trong quá trình giao nhận hàng thì bị Đội CSGT Q.5 phát hiện.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra cả Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei không thành khẩn khai báo, chỉ khai nhận đi vận chuyển hàng điện tử có cất giấu hàng mỹ nghệ. Song, cơ quan tố tụng xác định căn cứ vào tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, đủ cơ sở buộc 2 bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “ vận chuyển trái phép chất ma túy ” trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối với người tên Volavong Veopadinh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác minh đã xuất cảnh ngày 13.4.2019 qua cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum), nên sẽ tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý sau.