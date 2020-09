Truy tố 6 bị can 'khủng bố' quán phở Hòa

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử đối với 6 bị can liên quan đến hành vi ném mắm tôm, sơn, chất bẩn nhằm “khủng bố” quán phở Hòa (đường Pasteur, P.8, Q.3, TP.HCM).

Công an TP.HCM nói về vụ tạt sơn khủng bố ở cửa hàng phở Hòa - Thực hiện: Phạm Thu Ngân

Theo đó, 5 bị can bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”, gồm: Phạm Phong Phú, Khương Đình Đồng, Lê Văn Công, Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Thành Đô.

Riêng bị can Trần Anh Tuấn (con rể ông chủ tiệm phở Hòa ) bị truy tố về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, Trần Anh Tuấn thay mặt gia đình đứng ra điều hành quán phở Hòa.

Khương Đình Đồng là nhân viên giữ xe một nhà hàng trên đường Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình, TP.HCM), còn Phạm Phong Phú thuê tầng 4 của nhà hàng này kinh doanh phòng trà. Trần Anh Tuấn thường xuyên đến phòng trà của Phú chơi nên quen biết Phạm Phong Phú và Khương Đình Đồng.

Quá trình làm ăn với các đối tác bên ngoài xã hội, Tuấn vay tiền của nhiều người. Từ đầu năm 2019, ông Tuấn vay của Phạm Phong Phú số tiền 3,5 tỉ đồng với lãi suất từ 12% - 15%/tháng. Ngoài ra, Đồng từng đứng ra bảo lãnh cho Tuấn vay 200 triệu đồng với lãi suất 4%/ngày.

Trần Anh Tuấn trả lãi được 10 ngày với số tiền 40 triệu đồng thì tắt máy. Đồng không liên lạc được nên phải trả lãi thay cho Tuấn. Ngày 19.7, Đồng cùng một đối tượng khác trực tiếp đến quán Phở Hòa gặp ông Phạm Thành Tân (anh rể ông Tuấn) yêu cầu gia đình phải trả nợ thay cho Tuấn số tiền 200 triệu đồng nhưng ông Tân không đồng ý.

Đồng gặp Phú thì Phú nói rằng Tuấn cũng nợ Phú 5 tỉ đồng, hiện đã bỏ trốn. Sau đó, Phú ra lệnh cho Đồng tạt mắm tôm, chất bẩn vào quán Phở Hòa để gây áp lực, buộc Tuấn phải ra mặt trả nợ hoặc buộc gia đình vợ Tuấn phải trả nợ thay.

Sau đó, Đồng nhờ Nam "bò" (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) thuê Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Thành Đô tạt sơn quán phở Hòa, hứa trả công 10 triệu đồng/người. Đồng tiếp tục nhờ Lê Văn Công mua sơn, mắm tôm, bịch ni lông, dây thun rồi về trộn lại với nhau để thực hiện kết hoạch.

Sau đó, vào các ngày 23.7, Đô chở Tùng ngồi sau ném 4 bịch mắm tôm vào quán Phở Hòa rồi thông báo cho Đồng biết; ngày 29.7, các bị cáo huy động thêm gần 20 người đến quán phở Hòa ngồi dàn trải tất cả các bàn trong quán phở Hòa để "đánh đòn tâm lý" buộc gia đình vợ ông Tuấn phải trả nợ thay.

Trong lúc ăn phở thì Nguyễn Đình Đức (đang bị truy nã) đã bỏ một con gián vào tô phở rồi la lớn rằng quán phở không đảm bảo an toàn vệ sinh. Sau đó, Công an P.8, Q.3 đến giải quyết thì cả bọn ra về. Tiếp đó, nhóm của Đồng và Phú bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Đối với con rể quán phở Hòa - Trần Anh Tuấn đã có hành vi thế chấp 3 chiếc ôt ô Mercedes S350, Lexus RX350, Audi Q7 cho Phú, những chiếc xe này đều không rõ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc bất hợp pháp. Tuấn đã làm giả giấy tờ các xe này rồi nhờ Phú, Đồng đứng ra bảo lãnh thế chấp xe cùng giấy tờ vay tiền từ người khác.