Truy tố 7 bị can hủy hoại 10 ha rừng thông

3. Công an Lâm Đồng lập chuyên án, xác định Bạch Đình Kế (38 tuổi) và Nguyễn Quốc Huy (31 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà) là những nghi phạm cầm đầu vụ Cuối tháng 4.2019, các cơ quan chức năng phát hiện 10 ha rừng thông tại khoảnh 2, TK292, xã Tân Thanh (H.Lâm Hà), trên lâm phần do Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý bị hủy hoại. Tại đây có 2 vị trí rừng thông hơn 17 năm tuổi bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ, tổng diện tích rừng bị thiệt hại lên tới 10 ha, với 3.456 cây thông bị đầu độc không thể cứu chữa, tổng trữ lượng lâm sản thiệt hại 912,7 m. Công an Lâm Đồng lập chuyên án, xác định Bạch Đình Kế (38 tuổi) và Nguyễn Quốc Huy (31 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà) là những nghi phạm cầm đầu vụ hủy hoại rừng.

Hủy hoại hơn 10 ha rừng thông bằng khoan điện và thuốc diệt cỏ

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng truy tố 7 bị can, trong đó 6 bị can bị truy tố về tội “hủy hoại tài sản”; riêng Mai Ngọc Hiên (41 tuổi, cán bộ TK292 thuộc Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà) bị truy tố về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại tài sản cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, Bạch Đình Kế đã thuê các bị cáo: Ngô Văn Diệm (36 tuổi), Dương Văn Hồng (54 tuổi) và Phan Văn Trường (27 tuổi, đều ngụ H.Lâm Hà), đến TK292 hủy hoại hơn 7 ha rừng thông. Song song đó, Nguyễn Quốc Huy cũng thuê Nguyễn Văn Lợi (24 tuổi, ngụ xã Đan Phượng, Lâm Hà) và nhóm Diệm, Hồng, Trường hủy hoại 2,9 ha rừng sát cạnh vị trí Kế thuê phá rừng. Mục đích hủy hoại rừng của Kế và Huy là để chiếm đất, sau đó sang nhượng. Kế mua khoan điện (để không gây tiếng ồn), thuốc diệt cỏ cung cấp cho Diệm để Diệm đưa cho Hồng, Trường, Lợi khoan lỗ thân cây thông, đổ thuốc diệt cỏ vào đầu độc rừng thông . Những người phá rừng được Kế trả tiền công từ 500.000 - 700.000 đồng/ngày hoặc 30 triệu đồng/ha.

Trong số các bị can, Diệm hay còn gọi là Tuấn “chó” từng có 2 tiền án về tội gây thương tích và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khi biết công an vào cuộc, cả Diệm và Kế đều bỏ trốn sang Gia Lai. Diệm liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành và bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương; còn Kế trốn sang Lào, sau đó được người nhà và cơ quan điều tra vận động đã về đầu thú.