Truy tố cụ bà 71 tuổi thuê người xử 'đối tác'

Cũng theo cáo trạng, khi sự việc xảy ra, Nhân đến một văn phòng luật sư nhờ tư vấn pháp luật. Luật sư này đề nghị Nhân ra đầu thú và hướng dẫn Nhân làm giấy đầu thú. Nhân hẹn sắp xếp công việc xong sẽ đến gặp luật sư để đưa đi đầu thú. Đến ngày 22.3.2018, không thấy Nhân đến văn phòng nên luật sư này đến Công an Q.Tân Phú trình báo sự việc. Theo CQĐT, do vị luật sư này đã trình báo nên không phạm tội không tố giác tội phạm. Đối với mẹ của Nhân là bà Lê Thị Ngọc Sum, biết rõ sự việc nhưng không trình báo công an, nhưng do bà Sum là mẹ ruột của Nhân nên hành vi của bà Sum không phạm tội “không tố giác tội phạm”.