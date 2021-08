Truy tố cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo tội nhận hối lộ

Ngày 3.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án “đưa, nhận hối lộ và môi giới hối lộ” liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79.

Theo đó, Viện KSND tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội “đưa hối lộ’’; Hồ Hữu Hòa (trú H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “môi giới hối lộ” và Nguyễn Duy Linh, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V), Bộ Công an, về tội “nhận hối lộ” theo khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Phan Văn Anh Vũ khi là doanh nhân đã được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân (CAND), biên chế là nhân viên tình báo của Tổng cục V, Bộ Công an. Từ tháng 4.2017, trên mạng internet xuất hiện nhiều tài liệu có hình dấu chỉ độ Mật của nhà nước liên quan đến việc Vũ “nhôm” thâu tóm nhiều dự án nhà, đất công sản tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Đầu tháng 5.2017, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục V tổ chức cuộc họp nội dung thảo luận việc xử lý ban đầu đối với những sai phạm của Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh cũng tham gia cuộc họp với tư cách Phó tổng cục trưởng Tổng cục V.

Ngày 30.6.2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và tiến hành triệu tập làm việc với Phan Văn Anh Vũ. Ngày 20.9.2017, Bộ Công an ban hành quyết định kỷ luật và cho ra khỏi ngành đối với Vũ. Đến ngày 20.12.2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Anh Vũ về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” nhưng Vũ đã bỏ trốn khỏi VN. Đến ngày 4.1.2018, Vũ bị bắt tại Singapore và di lý về Việt Nam.

Nguyễn Duy Linh nhận tiền và khuyên Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn

Sau khi bị bắt giữ, ngoài việc điều tra hành vi làm lộ bí mật nhà nước, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn điều tra, xác minh về việc có ai báo tin hoặc giúp Vũ “nhôm” bỏ trốn hay không.

Từ ngày 7.4.2018, Phan Văn Anh Vũ đã chủ động viết nhiều bản tự khai, trình bày với Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an về nội dung sự việc: năm 2017, do lo sợ bị xử lý hành vi làm lộ lọt tài liệu bí mật nhà nước, Vũ đã thông qua Hồ Hữu Hòa (vốn hành nghề phong thủy) để làm quen, nói chuyện và chuyển tiền cho Nguyễn Duy Linh, nhờ Linh thông tin về việc Tổng cục V xem xét xử lý đối với Vũ và giúp đỡ Vũ trong quá trình xử lý. Sau đó, từ thông tin Nguyễn Duy Linh cho biết Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam, anh ta đã bỏ trốn sang Singapore.

Qua trình bày của Vũ về các mối quan hệ liên quan giữa Vũ với Hồ Hữu Hòa, giữa Vũ với Nguyễn Đăng Luân (lái xe của Vũ), giữa Vũ và Nguyễn Duy Linh; đồng thời Vũ khai báo về các lần đưa nhận tiền, quà cũng như đặc điểm túi tiền, túi quà, thùng xốp đựng quà và nội dung trao đổi với Linh và Hòa... CQĐT đã tiến hành điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định được toàn bộ diễn biến sự việc của các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ giữa Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa.

Động cơ, mục đích thực hiện hành vi phạm tội của các bị can phù hợp với diễn biến sự việc Vũ bỏ trốn khi biết thông tin sẽ bị khởi tố. Trong đó Hồ Hữu Hòa có mối quan hệ quen biết với Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh, với mục đích giúp đỡ Vũ khi được Vũ chia sẻ về việc đang gặp vướng mắc về pháp luật, Hòa đã khuyên Vũ nên gặp Nguyễn Duy Linh và khi được Vũ hỏi ý kiến thì Hòa khuyên Vũ đưa cho Linh 5 tỉ đồng, sau đó Hòa trung gian nhận túi quà 5 tỉ đồng từ Vũ để chuyển cho Linh. Vũ có mục đích nhờ Nguyễn Duy Linh, là cấp trên, giúp đỡ để tránh bị xử lý về hành vi làm lộ, lọt tài liệu mật.

Cáo trạng kết luận: Có đủ căn cứ xác định Phan Văn Anh Vũ do lo lắng bị xử lý về hành vi làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, nên sau khi được Hồ Hữu Hòa gợi ý, môi giới, Vũ đã chuyển 5 tỉ đồng cho Hồ Hữu Hòa để đưa cho Nguyễn Duy Linh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục V Bộ Công an, nhằm nhờ Linh giúp đỡ. Sau khi nhận túi tiền, Hòa đã đưa túi tiền này cho Nguyễn Tuấn Anh là cán bộ cấp dưới của Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Tuấn Anh chuyển cho Hoàng Nam Trung là trợ lý của Nguyễn Duy Linh để chuyển đến phòng làm việc của Linh. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Duy Linh đã nhận được túi tiền này. Sau đó, Nguyễn Duy Linh gọi điện thoại bằng phần mềm Viber nói cho Phan Văn Anh Vũ biết việc Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam và khuyên Vũ bỏ trốn. Sau khi nhận được thông tin từ Linh, Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore, sau đó đã bị bắt và di lý về Việt Nam.

Phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Duy Linh đã không thành khẩn khai báo, quanh co, chối tội. Ban đầu khai không quen biết Vũ, không dùng số điện thoại 0963666…, không nhận quà, tiền của Vũ. Khi CQĐT đưa ra căn cứ, tài liệu chứng minh về list điện thoại, lời khai của các đối tượng, người liên quan và các tài liệu chứng cứ khác, thì Linh thừa nhận có quen biết Vũ thông qua Hồ Hữu Hòa, thừa nhận có sử dụng số điện thoại nêu trên, thừa nhận đã nhận những gói quà của Vũ nhưng không thừa nhận đó là tiền. Đến ngày 15.6.2021 (ngày bị khởi tố), một lần nữa Nguyễn Duy Linh lại phủ nhận việc sử dụng số điện thoại 0963666… Tuy nhiên, tài liệu điều tra đủ căn cứ xác định ngoài lần nhận số tiền 5 tỉ đồng của Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh còn có 4 lần khác nhận các túi quà, hộp quà do Vũ chuyển thông qua các đối tượng trung gian.

“Kết quả điều tra của CQĐT đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị can”, cáo trạng của Viện KSND tối cao khẳng định, đồng thời nêu: “Các bị can phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội nêu trên đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây dư luận bất bình, làm suy giảm niềm tin vào cơ quan nhà nước. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm khắc để có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ là 5 tỉ đồng phải tịch thu sung quỹ nhà nước”.