Khởi tố nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo tội nhận hối lộ

Ngày 16.6, nguồn tin Thanh Niên cho biết, cơ quan tố tụng Bộ Công an đã đã thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên là cục trưởng một đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, để điều tra về tội ‘‘ nhận hối lộ ’’.

Theo nguồn tin, sai phạm của ông Nguyễn Duy Linh diễn ra trong giai đoạn 2017-2018, có liên quan đến vụ án ‘‘đưa hối lộ’’ của Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79. Thời điểm đó, ông Nguyễn Duy Linh giữ chức vụ Phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo, Bộ Công an.

Trước đó, hồi tháng 3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án ‘’đưa hối lộ’’, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 2 bị can Phan Văn Anh Vũ về tội “đưa hối lộ’’; và Hồ Hữu Hòa (trú H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “môi giới hối lộ”.