Bộ Công an khởi tố Vũ “nhôm” về tội đưa hối lộ

Ngày 5.3, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ "Nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội đưa hối lộ theo Điều 364 bộ luật Hình sự 2015.