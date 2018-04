Truy tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng của khách hàng

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Eximbank, Chi nhánh Đô Lương (Nghệ An). Chủ mưu của vụ án này là Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, là nhân viên phòng giao dịch của Eximbank Đô Lương) bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài bị cáo Lam, 15 cán bộ, nhân viên Ngân hàng Eximbank cũng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ 2012-2016, với vai trò là nhân viên phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, Nguyễn Thị Lam đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để rút số tiền gửi lớn của khách hàng tại ngân hàng này. Lợi dụng lòng tin của những khách hàng VIP gửi số tiền lớn, Lam đã lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền để chiếm đoạt.

Để có chữ ký của khách hàng nhằm dễ dàng rút tiền khỏi ngân hàng, Lam dùng thủ đoạn trả tiền lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các chứng từ như lệnh chi, ủy nhiệm chi, bảng kê tiền vào các thủ tục này để khách hàng ký hoặc Lam giả mạo chữ ký của họ. Sau đó, Lam chuyển hồ sơ cho nhân viên ngân hàng nói dối là rút tiền hộ cho khách hàng.

Với thủ đoạn này, Lam đã lừa, rút tiền gửi của 6 khách hàng gửi tiền tại Eximbank hơn 50 tỉ đồng. Trong đó, khách hàng Nguyễn Tiến N. bị rút hơn 31, 6 tỉ đồng tiền tiết kiệm và 855 triệu đồng tiền mặt; bà Nguyễn Thị Kiều H. hơn 10,7 tỉ đồng tiền tiết kiệm; bà Võ Thị H. 5,9 tỉ đồng tiết kiệm…

ẢNH CTV Ông Đặng Đình Hồng, nguyên Giám đốc Eximbank Đô Lương bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Theo lời khai của Lam tại cơ quan điều tra, số tiền chiếm đoạt được, Lam dùng để tiêu xài cá nhân và đầu tư làm ăn, nhưng bị thua lỗ. Sau khi sự việc bị vỡ lở, Lam đã trả lại cho khách hàng Nguyễn Tiến N. 4,7 tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An kết luận, việc Lam dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng là do lãnh đạo Eximbank Đô Lương và Eximbank Chi nhánh Vinh đã buông lỏng quản lý; không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Eximbank về rút tiền gốc và tiền lãi tiết kiệm...

Vì vậy, cùng với Lam, ông Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên Giám đốc Eximbank Đô Lương), Trần Thị Kim Thoa (36 tuổi, nguyên Phó Phòng tín dụng Eximbank, Chi nhánh Vinh) và 13 người là giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm soát viên, nhân viên ngân quỹ của 2 đơn vị này cũng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ việc này, các khách hàng bị Lam rút tiền vừa có buổi gặp mặt với đại diện Ngân hàng Eximbank để thương lượng giải quyết số tiền bị Lam rút, theo yêu cầu của tòa án. Tại buổi gặp này, đại diện Eximbank vẫn đưa ra quan điểm chờ phán quyết có hiệu lực của tòa, chứ không chịu trả số tiền hơn 50 tỉ đồng đã bị nhân viên chiếm đoạt cho khách hàng.