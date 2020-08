Từ 5.8, TP.HCM phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngăn chặn nhiều người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh Ngày 3.8, Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) đã đưa Bùi Văn Đoàn (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng 7 người Trung Quốc vào khu cách ly tập trung theo quy định để phòng chống Covid-19. Theo đó, tối 2.8, tại khu vực thuộc ấp Long An, xã Long Thuận (H.Bến Cầu), Công an H.Bến Cầu phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08 - Công an Tây Ninh) tổ chức tuần tra, bắt giữ Đoàn điều khiển xe ô tô 7 chỗ BS 61A-574.03 chở 7 người Trung Quốc tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Bước đầu, Đoàn khai nhận đón 7 khách Trung Quốc ở một khách sạn tại P.Tân Kiểng, H.Nhà Bè (TP.HCM) chở lên Tây Ninh với giá 1,4 triệu đồng. Khi đến khu vực trên thì bị phát hiện bắt giữ. Trước đó, lúc 1 giờ 45 phút ngày 30.7, tại khu vực ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận (H.Bến Cầu), Công an H.Bến Cầu phối hợp PA08 - Công an Tây Ninh tuần tra, bắt giữ Nguyễn Minh Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe ô tô BS 51G1-591.10 chở 4 người Trung Quốc và Nguyễn Thanh Tuấn (38 tuổi) điều khiển xe BS 70A-241.67, cùng với Đỗ Quốc Tiến (27 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) chở 4 người Trung Quốc tìm đường sang Campuchia. Theo lời khai ban đầu của Tuấn Anh, Tuấn và Tiến, thì những người Trung Quốc này được đón ở Q.2 (TP.HCM), chở đến khu vực biên giới Tây Ninh để sang Campuchia. Tuy nhiên, khi vừa đến khu vực ấp Bàu Tép thì bị bắt giữ. Ngọc Hà