Từ Cần Thơ qua An Giang trộm mai kiểng để mua ma túy

Sáng 30.3, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết đã bắt giữ Cao Anh Kỳ (17 tuổi, trú Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản . Kỳ đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm mai kiểng của người dân để bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 27.3, Công an P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên tiếp nhận tin báo của bà V.T.V (trú P.Mỹ Phước) bị mất trộm cây mai kiểng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Long Xuyên chỉ đạo Đội Hình sự của đơn vị phối hợp Công an P.Mỹ Phước nhanh chóng điều tra, xác minh truy bắt thủ phạm.

Đến sáng 29.3, lực lượng công an bắt giữ Cao Anh Kỳ khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khóm Đông Thịnh 8, P.Mỹ Phước.

Tại cơ quan Công an, Kỳ khai nhận sau khi trộm được cây mai kiểng của bà V., Kỳ đem đến khu vực khóm Đông An, P.Đông Xuyên cất giấu để chờ cơ hội tiêu thụ. Tuy nhiên, Kỳ chưa kịp tiêu thụ thì bị công an bắt giữ và thu hồi cây mai.

Cao Anh Kỳ còn khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm mai kiểng khác trên địa bàn TP.Long Xuyên để bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Công an TP.Long Xuyên đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các nghi can khác.