Từ Đà Nẵng vào Quảng Nam cướp ô tô bỏ chạy rồi tự gây tai nạn

Chiều 6.7, thượng tá Trần Quốc Phong, Trưởng công an H.Nông Sơn (Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp xe ô tô. Hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi can thực hiện vụ cướp này để điều tra, làm rõ.

Nghi can Nguyễn Đăng Long (cởi trần). ẢNH: C.X

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ ngày 5.7, tại địa phận xã Quế Lâm (H.Nông Sơn), một nghi can bất ngờ cướp chiếc ô tô hiệu Kia Morning mang BS 36A - 227.00 chạy từ H.Nông Sơn về hướng xã Hiệp Hòa (H.Hiệp Đức, Quảng Nam).

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Nông Sơn đã triển khai lực lượng truy bắt đồng thời thông báo cho công an các địa phương lân cận để đón lõng. Công an xã Hiệp Hòa sau đó đã phối hợp cùng Công an H.Hiệp Đức tổ chức chốt chặn tại đường hầm ở thôn Trà Linh Tây (xã Hiệp Hòa).

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày (5.7), nghi can điều khiển chiếc xe ô tô vừa cướp được tự gây tai nạn khi tông thẳng vào thành cầu Ông Tiến tại thôn Trà Linh Tây. Làm việc với cơ quan chức năng, nghi can khai tên Nguyễn Đăng Long (41 tuổi, ở xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.