Tử hình 2 người vận chuyển gần 5 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Theo cáo trạng, tối 1.8.2019, Chính điều khiển xe máy biển số 60Y4-3820 chở Phong từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam. Khi đến khu vực ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cả 2 bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh và Công an xã Long Vĩnh kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.