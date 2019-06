Tự sát sau khi bắn chết đồng đội: Thiếu úy biên phòng có dấu hiệu trầm cảm

Tối 15.6, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND TX.Kiến Tường (Long An) cho biết, Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (TX.Kiến Tường) báo cáo nhanh vụ 1 thiếu úy biên phòng tại đồn này dùng súng bắn nhiều cán bộ tại đồn.

Hung thủ đã tự sát, bất chấp sự tích cực vận động, kêu gọi của lực lượng liên quan

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, thiếu úy Tạ Quang Đạt, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp, bất ngờ dùng súng quân dụng bắn vào đồng đội đang ở đồn, khiến 4 người bị thương, trong đó có 1 người dân.

Sau một thời gian ôm súng cố thủ trong đồn với tinh thần trong tình trạng kích động mạnh, hung thủ đã tự sát, bất chấp sự tích cực vận động, kêu gọi của lực lượng liên quan.

Trong số 4 nạn nhân của sự cố này, mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười rất nỗ lực cấp cứu, nhưng đại uý Vũ Hào Hiệp, 35 tuổi, Đồn phó, tử vong vào tối cùng ngày do 3 vết thương chính ở bụng, xương chậu và ngực, dẫn đến bị mất máu nhiều.

Tại bệnh viện này, còn có 1 nạn nhân ở đồn, là anh Nguyễn Duy Công, 22 tuổi, đang nằm điều trị do bị hung thủ đánh bá súng vào đầu.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc này vẫn đang tiếp tục điều tra

Trong khi đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An tiếp nhận cấp cứu 1 người ở đồn, là anh Trần Minh Triết, 38 tuổi, bị vết thương do bị bắn ở gối trái, vỡ mâm chài gối phải (đầu xương cẳng chân tiếp xúc với gối); và anh Phan Văn Lợi, 29 tuổi, là người dân địa phương vô Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp chơi, bị vết thương phần mềm đùi phải.

Ngay sau khi sự cố nghiêm trọng bất ngờ xảy ra, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các lực chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An … cũng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý, điều tra vụ việc.