Tụ tập ăn nhậu giữa lúc dịch Covid-19, một người bị bạn nhậu đánh tử vong

Khoảng 17 giờ ngày 4.6, người dân nghe tiếng hô hoán bên căn nhà nằm kế dốc cầu Rạch Chanh (thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An) nên chạy đến xem. Tại đây, mọi người hoảng hốt phát hiện một người đàn ông tử vong nằm dưới nền đất. Vụ việc lập tức được báo đến cơ quan công an.