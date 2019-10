Tụ tập ‘đi bão’, 2 quái xế tuổi teen bị cảnh sát hình sự 'sờ gáy'

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy 50 cc di chuyển với tốc độ cao, đánh võng, lạnh lách trên các tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Tô Hiệu, Phạm Văn Đồng…

Theo ghi nhận, những thanh thiếu niên này có tuổi đời khoảng 14 - 17 tuổi, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy tháo biển số, vừa đi vừa lạng lách, đánh võng, hò hét. Tình trạng trên khiến người dân Hải Phòng rất bức xúc và lo lắng về nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng triển khai xử lý. Đến tối 5.10, tại phố Tam Bạc (quận Hồng Bàng) xuất hiện một nhóm "quái xế" có hành vi phóng nhanh, lạng lách. Tổ công tác của Đội 8 Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã triển khai theo dõi và bắt giữ V.H.A (15 tuổi, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) và B.H.H (14 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, 2 "quái xế" này khai đã gia nhập một nhóm kín trên mạng xã hội để hẹn với các thanh thiếu niên khác “đi bão". Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa hoàn thiện hồ sơ giao V.H.A và B.H.H cho địa phương quản lý, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Thiếu tá Khúc Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội 8 Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, cho biết lực lượng công an sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng ngổ ngáo, phóng nhanh, lạng lách.