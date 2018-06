Tử vong vì bị bắn khi xem đua xe: Làm rõ đạn ở đâu, súng của ai?

tin liên quan Chở bạn đi xem đua xe, một thanh niên bị trúng đạn tử vong

Ngày 4.6, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM, tối 3.6, Công an Q.12 (TP.HCM) có tiếp nhận thông tin về trường hợp một thanh niên bị tử vong nghi do trúng đạn xảy ra trên quốc lộ 1 (thuộc địa bàn P.An Phú Đông, Q.12).

Ngay sau đó, Công an Q.12 phối hợp với phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM cùng cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

“Theo báo cáo của Công an Q.12, chiều 3.6, Công an P.An Phú Đông nhận tin báo có một nhóm thanh niên tụ tập, dùng xe máy chặn một đoạn đường để đua xe, biểu diễn các màn mạo hiểm… nên công an phường xuống hiện trường ngăn chặn. Sau đó, Công an Q.12 có nhận tin báo có người bị thương tử vong. Hiện cơ quan công an đang thực hiện công tác giám định làm rõ viên đạn này xuất phát từ khẩu súng nào để điều tra xác định đúng người bắn”, đại tá Quang cho biết thêm.

Như Thanh Niên đã đưa tin , chiều 3.6, anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú Q.Gò Vấp, TP.HCM) chạy xe máy Exciter, màu xanh chở anh L.S.N. (18 tuổi, bạn của anh Kiệt) đi xem một nhóm thanh niên tập trung đua xe trên quốc lộ 1 (địa bàn Q.12).

Khi đến địa điểm trên, anh Kiệt bất ngờ bị trúng đạn nên ngã xuống đường, mặc dù sau đó nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.