Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt: Người dân bất chấp dịch Covid-19, theo dõi xuyên đêm

Đến 12 giờ trưa 14.2, Công an TP.HCM, Bộ công an vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ tiêu diệt Tuấn 'khỉ', hàng ngàn người dân hiếu kỳ bất chấp dịch Covid-19 và sự khuyến cáo của cơ quan chức năng vẫn tập trung theo dõi, quay phim.

Ùn ùn livestream giữa lúc công an truy tìm nhiều người che giấu Tuấn "khỉ"

Khuya 13, rạng 14.2, có mặt tại khu vực cầu Xáng (giáp ranh giữa H.Hóc Môn và H.Củ Chi - hiện trường công an đã tiêu diệt Tuấn “khỉ” vào đêm 13.2), PV Thanh Niên ghi nhận có hàng ngàn người dân hiếu kỳ theo dõi.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều vòng, phong tỏa tỉnh lộ 15 và các con đường dẫn vào hiện trường. Tại các khu vực bị phong tỏa, hàng ngàn người dân đi xe máy, ô tô từ các nơi đổ về tập trung theo dõi. Nhiều người dùng điện thoại quay, phát trực tiếp, kèm những bình luận trên mạng xã hội . Lực lượng công an địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, đẩy đuổi những người này nhưng họ vẫn bất chấp. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên về nhà nghỉ, không tập trung đông người tránh lây nhiễm dịch Covid-19, cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân, giúp các cơ quan chức năng ổn định tình hình trật tự để làm nhiệm vụ. Thế nhưng, những người này vẫn bất chấp, không đeo khẩu trang, tập trung lại theo dõi, quay phim hô hào mỗi khi có xe của lực lượng công an ra vào hiện trường. Hầu hết những người này thức xuyên đêm 13, đến sáng 14.2 để theo dõi vụ việc.