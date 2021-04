Tượng nữ thần tự do ‘phiên bản lỗi’ ở Sa Pa chưa được cấp phép

Trao đổi với báo chí sáng 21.4, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai), cho biết chiều qua (20.4), đoàn kiểm tra liên ngành của TX.Sa Pa đã kiểm tra điểm check-in có tượng nữ thần tự do của Công ty TNHH An Sa Pa tại tổ 4, P.Phan Si Păng, TX. Sa Pa

Theo ông Vương Trinh Quốc, tượng mô phỏng nữ thần checkin ở An Sa Pa “không được đẹp lắm” nhưng hiện nay theo quy định của luật Du lịch và luật Xây dựng thì không có quy định nào về tiêu chí xây dựng các điểm check-in.

“Theo báo cáo của đoàn thanh tra thì điểm check-in này chưa được cấp phép hoạt động. Ngay trong sáng nay, tôi đã yêu cầu UBND TX.Sa Pa họp, chỉ đạo và xử lý nghiêm”, ông Quốc nói và cho biết Sa Pa hiện có 20 điểm check-in do người dân xây dựng cho khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh. Tới đây chính quyền sẽ rà soát các điểm này theo các tiêu chí đảm bảo an toàn, an ninh, giá trị thẩm thẩm mỹ và quy hoạch du lịch Sa Pa.