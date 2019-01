'Tường thành khổng lồ' xây trái phép ở Nha Trang đang nứt vỡ, dân di dời gấp

"Bức tường bị rách, xé ra thành từng mảng, rơi đùng đùng xuống mái nhà dân. Ai cũng hoảng sợ chạy ra ngoài. Đến sáng 3.1 thì bức tường tiếp tục nứt vỡ, có dấu hiệu bị xô lệch và nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào. Người dân khu vực lân cận tối qua phải ra ngoài thuê nhà ở", ông Nguyễn Thắng Hưởng, người dân tổ 23 bức xúc.

Trong sáng 3.1, khi PV Thanh Niên có mặt tại tổ 23 Hòn Nghê cũng nhiều lần chứng kiến các mảnh tường nứt vỡ rơi rầm rầm xuống mái nhà dân lân cận. Một số vị trí bức tường bị bóc hẳn ra, lộ cả những bao bố đất bên trong.

Nguy cơ mất an toàn cao vì có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào

Có mặt tại hiện trường, ông Phan Trần Nghị, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, cho biết: "Hồi bão số 8, số 9 trong tháng 11.2018, để đảm bảo an toàn cho khu dân cư, 17 hộ dân tại đây đã phải di dời. Lúc đó, chủ đầu tư hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng để thuê nhà trong một tháng. Sau đó người dân về ở lại, nhưng những ngày qua mưa kéo dài đã khiến bức tường mất ổn định, nguy cơ sạt lở ngày càng cao nên người dân lại phải di dời".

Trước đó, chiều 2.1, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã đến ghi nhận tình hình và yêu cầu người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

Đến sáng 3.1, sau khi nghe thông tin bức tường tiếp tục sạt lở với mức độ nghiêm trọng hơn, lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp tục đến kiếm tra hiện trường.

Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, nói: "Những ngày qua mưa kéo dài nên khu vực đồi núi này đã 'no nước', nguy cơ sạt lở là có thể xảy ra. T rước tình hình trên, chúng tôi đã yêu cầu các hộ dân phải di dời để đảm bảo an toàn. Do liên lạc mà chủ đầu tư không bắt máy nên trước mắt Sở Xây dựng thống nhất với chính quyền địa phương ứng tiền cho các hộ dân di dời, thuê nhà để ở, rồi tính sau. Thà thiệt hại về tài sản, chứ không để thiệt hại về người. Nếu sạt lở xảy ra, sập một vài nhà thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư để giải quyết. Còn thiệt hại về người thì không gì có thể bù đắp được".

Ảnh: Nguyễn Chung Người dân tạm thời phải di dời. Khu vực lân cận bức tường trở thành "khu vực cấm"

Ông Lê Văn Dẽ cũng cho biết chủ đầu tư thi công bức tường trái phép, thi công không đúng theo thiết kế được phê duyệt.

"Ngày 7.12.2018, Sở đã có thông báo gửi chủ đầu tư đình chỉ mọi hoạt động tại dự án này. Đồng thời, Sở chỉ đạo chủ đầu tư phải tự tháo dỡ bức tường xây trái phép. Sau đó, chủ đầu tư có tiến hành tháo dỡ, nhưng tiến độ rất chậm. Sở đang tiếp tục giám sát và nếu chủ đầu tư cố tình đối phó với cơ quan chức năng, thì Sở sẽ ban hành quyết định cưỡng chế, đồng thời thu hồi giấy phép xây dựng", Ông Dẽ nói.