Tuy Hòa: Xử phạt người xẻ thịt cả quả đồi làm cây xăng dầu

Bị Công an H.Đắk Glong (Đắk Nông) truy nã, Nguyễn Hoàng Phúc đến TP.Tân An (Long An) phụ bán cho một quán ăn cách trụ sở công an phường chỉ vài trăm mét. Phúc vừa bị bắt.