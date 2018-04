Tuyên dương CSGT bắt hàng lậu bị xe bán tải tông văng mô tô

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương quyết định tặng bằng khen cho 6 cá nhân gồm: trung tá Nguyễn Thành Trung (Phó đội trưởng); đại úy Lâm Hiền Huynh, trung úy Bạch Dương Hồ, trung úy Huỳnh Hữu Dinh, thiếu úy Nguyễn Văn Chung (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương) và thượng sĩ Nguyễn Duy Tân (chiến sĩ Phòng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương).

Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho tập thể Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương và 3 cá nhân có thành tích xuất sắt trong tổ tuần tra gồm: đại úy Lưu Văn Vĩ, thượng úy Hồ Minh Trí và trung úy Bùi Văn Lựa. Đồng thời đề nghị Bộ Công an khen thưởng thiếu úy Nguyễn Quyết Thắng và thượng sĩ Nguyễn Phi Long Hải đã có tinh thần kiên quyết dũng cảm truy bắt tội phạm