Tuyên phạt Bình 'Bá Hộ' ở Long Xuyên 4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 20.3.2020, trong lúc Nguyễn Bá Bình cùng các đồng phạm tổ chức cho nhiều con bạc sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu tại nhà bà Bùi Thị Năm, ở ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, H.Châu Thành (An Giang) thì lực lượng công an của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị khác của Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự (thuộc Công an tỉnh An Giang) bất ngờ ập vào bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc hơn 200 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan khác.