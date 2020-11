Tuyên tử hình cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi đến chết

Theo bản án, ngày 5.3.2020, Anh đón con gái riêng là N.N.M (3 tuổi) lên phòng trọ tại Q.Đống Đa chơi. Ngày 29.3, bị cáo này cùng Tuấn (cả hai sống cùng nhau như vợ chồng) sử dụng ma túy, sau đó nhiều lần đánh đập, bạo hành bé bằng cán chổi, kim khâu… Bé gái sau đó khó thở, Anh đưa con đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong do chấn thương sọ não.

* Cùng ngày 19.11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An). Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, do hai gia đình thân thiết với nhau nên chiều 7.6.2020, bé H.T.V.Đ (5 tuổi) đến nhà Hoàng (ngụ cùng xóm) chơi. Hoàng nảy sinh ý định bắt cóc để tống tiền nên dùng xe máy chở bé Đ. đến căn nhà hoang ở khu rừng tràm thuộc địa phận xã Lăng Thành (H.Yên Thành), cách nhà Hoàng hơn 10 km, dùng băng dính, găng tay, áo khoác chống nắng bịt kín mặt nạn nhân, trói bé vào cây tràm, rồi bỏ đi. Khoảng 14 giờ ngày 8.6, Hoàng quay trở lại khu rừng tràm thì phát hiện bé Đ. đã chết. Ngày 9.6, từ thông tin cung cấp của gia đình, Công an H.Quỳnh Lưu triệu tập Hoàng lên làm việc và Hoàng khai nhận đã bắt giữ bé Đ.